Irak'ın kuzeyinde PKK'ya darbe! Çok sayıda silah ve mühimmat ele geçirildi
Kaynak: AA
Terörle mücadele yurt içinde ve yurt dışında hızla devam ederken Irak'ın kuzeyinde gerçekleştirilen operasyonda, terör örgütü PKK'ya ait çok sayıda silah ve mühimmatın ele geçirildiğini bildirdi.
Bakanlıktan yapılan açıklamada, terör örgütü PKK’nın, Irak'ın kuzeyindeki silah ve mühimmatlarına yönelik arama tarama faaliyetlerinin devam ettiği belirtildi.
Açıklamada, Irak'ın kuzeyindeki Avaşin-Basyan bölgesinde arama tarama ve keşif/gözetleme faaliyeti icra eden komandoların, terör örgütü PKK'ya ait 3 AK-47 piyade tüfeği, 1 M16 piyade tüfeği, 13 el bombası, 7 RPG-7 mühimmatı, 600 Biksi mühimmatı, 6 RPG-7 sevk fişeği, 2 telsiz, 2 dürbün ve 2 kamera ile çok sayıda muhtelif yaşam malzemesi ele geçirdiği kaydedildi.
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