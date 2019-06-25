25 Haziran 2019 08:55 | Salı
Irak'ın kuzeyinde PKK'ya ait hedefler vuruldu
Milli Savunma Bakanlığı, Irak'ın kuzeyi Gara bölgesine düzenlenen hava harektıyla PKK bölücü terör örgütü tarafından silah mevzii, barınak ve sığınak olarak kullanılan hedeflerin vurulduğunu ve 2 teröristin daha etkisiz hale getirildiğini açıkladı.
Pençe Harekatı kapsamında, Irak kuzeyi Gara bölgesine düzenlenen hava harekâtıyla PKK bölücü terör örgütü tarafından silah mevzii, barınak ve sığınak olarak kullanılan hedefler vuruldu, 2 terörist daha etkisiz hale getirildi.
Irak kuzeyi Gara bölgesine düzenlenen hava harekâtıyla PKK bölücü terör örgütü tarafından silah mevzii, barınak ve sığınak olarak kullanılan hedefler vuruldu, 2 terörist daha etkisiz hale getirildi.
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