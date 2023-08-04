Irak'ın kuzeyinde PKK'ya ait çok sayıda silah ve mühimmat ele geçirildi

Irak'ın kuzeyinde PKK'ya ait çok sayıda silah ve mühimmat ele geçirildi

MSB'den yapılan açıklamada, "Irak'ın kuzeyindeki başarıyla devam eden Pençe-Kilit Operasyonu ile teröristlerin inlerini başlarına yıkan kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, bölgede gerçekleştirdiği arama-tarama faaliyetinde, terör örgütü PKK'ya ait çok sayıda silah ele geçirdi." ifadesi kullanıldı.

Açıklamada, arama-tarama faaliyetinde, 10 bin 800 AK-47 piyade tüfeği mühimmatı, 720 adet 7.62 mm PKMS makineli tüfek mühimmatı, 120 doçka makineli tüfek mühimmatı, 11 doçka makineli tüfek namlusu, 8 el bombası, bir doçka makineli tüfek sehpası, 2 doçka makineli tüfek gövdesi, bir doçka makineli tüfek yönlendirme kolu, 4 AK-47 piyade tüfeği el kundağı ele geçirildiği kaydedildi.