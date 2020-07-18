18 Temmuz 2020 Cumartesi 20:31:00 - Güncelleme:18 Temmuz 2020 Cumartesi 20:31:00
Irak'ın kuzeyinde bölücü terör örgütü mensubu 3 PKK'lı etkisiz hale getirildi
Irak'ın kuzeyi Zap bölgesinde tespit edilen bölücü terör örgütü mensubu 3 PKK'lı, hava harekatıyla etkisiz hale getirildi.
Irak'ın kuzeyi Zap bölgesinde tespit edilen bölücü terör örgütü mensubu 3 PKK'lı, hava harekatıyla etkisiz hale getirildi.
Ayrıntılar geliyor
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