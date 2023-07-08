Irak'ın kuzeyinde PKK'ya nokta operasyon

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08 Temmuz 2023 Cumartesi 10:18:00 - Güncelleme:08 Temmuz 2023 Cumartesi 10:18:00

Irak'ın kuzeyinde birçok saldırıya katılan PKK'lı terörist, TSK'nın operasyonuyla etkisiz hale getirildi

Kaynak: AA

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Irak'ın kuzeyinden Türkiye'ye yönelik gerçekleştirilen birçok saldırıya katılan PKK'lı terörist Zafer Akgün, Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK) düzenlediği operasyonda etkisiz hale getirildi.

Milli Savunma Bakanlığı kaynaklarından alınan bilgiye göre, haziran ayının sonlarında Irak'ın kuzeyinde hareket halindeki bir grup terörist tespit edildi.

Bölgeye sevk edilen TİHA ile gerçekleştirilen operasyonda söz konusu terörist grup etkisiz hale getirildi.

İncelemelerin ardından etkisiz hale getirilen teröristlerin arasında Irak'ın kuzeyinden Türkiye'ye ve Mehmetçik'e yönelik gerçekleştirilen birçok saldırıya katılan Zana Govend kod adlı terörist Zafer Akgün'ün de olduğu tespit edildi.

Etiketler : milli savunma bakanlığı pkk operasyon terörist zafer akgün türk silahlı kuvvetleri
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