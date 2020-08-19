Irak'ın kuzeyinde 8 terörist etkisiz hale getirildi
Kaynak: AA
TSK ve MİT'in ortak operasyonu sonucu Irak'ın kuzeyi Metina bölgesinde saldırı hazırlığında olduğu belirlenen 8 PKK'lı terörist, hava harekâtıyla etkisiz hale getirildi.
TSK ve MİT'in ortak operasyonu sonucu Irak'ın kuzeyi Metina bölgesinde saldırı hazırlığında olduğu belirlenen 8 PKK'lı terörist, hava harekâtıyla etkisiz hale getirildi.
Yurt içinde ve sınır ötesinde güvenlik güçlerinin terör örgütlerine karşı operasyonları kararlılıkla sürüyor.
Milli Savunma Bakanlığı, sosyal medya hesabından Irak'ın kuzeyine, terör örgütü PKK'ya karşı hava harekatı düzenlendiğini açıkladı.
Millî İstihbarat Teşkilatı (MİT) ve Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) ortaklığında gerçekleştirilen operasyonda, Metina bölgesinde keşif ve gözetleme vasıtalarıyla tespit edilen ve saldırı hazırlığında olduğu belirlenen 8 PKK'lı terörist, hava harekâtıyla etkisiz hale getirildi.
Türk Silahlı Kuvvetlerimiz ile Millî İstihbarat Teşkilatımızın koordineli çalışması sonucu, Irak kuzeyindeki Metina bölgesinde keşif ve gözetleme vasıtalarımızla tespit edilen ve saldırı hazırlığında olduğu belirlenen 8 PKK'lı terörist, hava harekâtıyla etkisiz hale getirildi. pic.twitter.com/9Yt8DznYTd— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) August 19, 2020
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