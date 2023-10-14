VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
İsrail'de 8 Rus vatandaşı hayatını kaybetti
Ülkesinin gerçek yüzünü ortaya koydu: İsrail savaş suçları için ''bebek'' yalanını kullanacak
BOTAŞ'tan "27,5 milyar dolarlık borç" iddialarına yalanlama: "Manidar ve maksatlıdır"
Bakan Yumaklı: Üreticimizin ihtiyacı olan ne varsa sağladık
İngiltere'de İsrail protestosu: BBC binasını kırmızıya boyadılar
Irak'ın kuzeyinde 6 terörist etkisiz hale getirildi
14 Ekim 2023 Cumartesi 17:48:00 - Güncelleme:14 Ekim 2023 Cumartesi 17:48:00

Irak'ın kuzeyinde 6 terörist etkisiz hale getirildi

Kaynak: TRT Haber

ABONE OL

Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde tespit edilen 6 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi.

Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonların etkin ve kararlı bir şekilde devam ettiği belirtildi.

Türk Silahlı Kuvvetlerince, Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde tespit edilen 6 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiği bilgisi verildi.

Paylaşımda, "Terörist neredeyse hedefimiz orası" mesajına yer verildi.

Etiketler : milli savunma bakanlığı pkk terörist
Şarkısı için 10 kilo verdi

Şarkısı için 10 kilo verdi
Beyoğlu Sineması'na Sultan'lı açılış

Beyoğlu Sineması'na Sultan'lı açılış
Çekimler tamamlandı

Çekimler tamamlandı
Victoria's Secret'tan teklif yok

Victoria's Secret'tan teklif yok
Benim kimseyle sıkıntım yok

Benim kimseyle sıkıntım yok
Kime yazdığını hatırlamıyor

Kime yazdığını hatırlamıyor
Yayınlanmadan adı değişti

Yayınlanmadan adı değişti
Aşkın ilk karesi

Aşkın ilk karesi
İlk kez Harika görüntü

İlk kez Harika görüntü

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX