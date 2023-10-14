Irak'ın kuzeyinde 6 terörist etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonların etkin ve kararlı bir şekilde devam ettiği belirtildi.

Terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonlar etkin ve kararlı bir şekilde devam ediyor.



Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde tespit edilen 6 PKK'lı teröristi etkisiz hâle getirdi.



"Terörist neredeyse hedefimiz orası!"... pic.twitter.com/zG5I3wNv96 — T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) October 14, 2023

Türk Silahlı Kuvvetlerince, Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde tespit edilen 6 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiği bilgisi verildi.

Paylaşımda, "Terörist neredeyse hedefimiz orası" mesajına yer verildi.