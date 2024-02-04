Irak'ın kuzeyinde 5 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi
Kaynak: AA
Milli Savunma Bakanlığı, Irak'ın kuzeyindeki Hakurk ve Pençe-Kilit bölgelerinde tespit edilen 5 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.
Nerede olurlarsa olsunlar, teröristlerin inlerini başlarına yıktık, yıkıyoruz ve yıkmaya devam edeceğiz!— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) February 4, 2024
Kararlılıkla sürdürdüğümüz operasyonlarımız neticesinde Irak'ın kuzeyindeki Hakurk ve Pençe-Kilit bölgelerinde tespit edilen 5 PKK'lı terörist, Türk Silahlı Kuvvetlerimiz... pic.twitter.com/zq66ZkCmAs
- Başkan Erdoğan, Gaziantep Şehir Hastanesinin açılışını yapacak
- Irak'ın kuzeyinde 5 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi
- Depremlerden etkilenen 11 kent, bir yılda 57 bin 15 kez sallandı
- Şehit pilotlar için taziye mesajı
- Hatay ve İskenderun'daki hastanelerdeki hastaları ziyaret etti
- Tarih belli oldu! Evlenecek çiftlere kredi desteği