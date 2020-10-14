Irak'ın kuzeyinde 5 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi
Kaynak: AA
Irak'ın kuzeyindeki Hakurk bölgesinde, eylem hazırlığında olduğu belirlenen 5 PKK'lı terörist düzenlenen hava harekatıyla etkisiz hale getirildi.
Irak'ın kuzeyindeki Hakurk bölgesinde, eylem hazırlığında olduğu belirlenen 5 PKK'lı terörist düzenlenen hava harekatıyla etkisiz hale getirildi.
Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonların kararlılıkla sürdüğü belirtildi.
Açıklamada, "Irak'ın kuzeyindeki Hakurk bölgesinde keşif ve gözetleme vasıtalarıyla tespit edilen ve eylem hazırlığında olduğu belirlenen 5 PKK'lı terörist, düzenlenen hava harekatıyla etkisiz hale getirildi" sözleri kullanıldı.
Terör örgütü PKK’ya yönelik operasyonlarımız kararlılıkla sürüyor. Irak kuzeyindeki Hakurk bölgesinde keşif ve gözetleme vasıtalarıyla tespit edilen ve eylem hazırlığında olduğu belirlenen 5 PKK'lı terörist, düzenlenen hava harekâtıyla etkisiz hale getirildi.#MSB #TSK pic.twitter.com/XUskMeW9xS— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) October 14, 2020
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