23 Şubat 2024 Cuma 10:05:00 - Güncelleme:23 Şubat 2024 Cuma 10:05:00
Irak'ın kuzeyinde 4 terörist etkisiz hale getirildi
Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde 4 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi.
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde tespit edilen 4 PKK'lı teröristin etkisiz hâle getirdiğini duyurdu.
Ayrıntılar geliyor...
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