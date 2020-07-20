Irak'ın kuzeyinde 3 terörist etkisiz hale getirildi
Irak'ın kuzeyi Zap bölgesinde, keşif ve gözetleme vasıtalarıyla tespit edilen 3 PKK'lı terörist düzenlenen hava harekatıyla etkisiz hale getirildi.
Milli Savunma Bakanlığının Twitter hesabından yapılan açıklamaya göre, Irak'ın kuzeyi Zap bölgesinde keşif ve gözetleme vasıtalarıyla 3 PKK'lı terörist tespit edildi. Teröristler, düzenlenen hava harekatıyla etkisiz hale getirildi.
MSB'nin paylaşımına, "Terör örgütü PKK’ya yönelik operasyonlarımız kararlılıkla sürüyor" notu düşüldü.
Irak kuzeyi Zap bölgesinde keşif ve gözetleme vasıtalarıyla tespit edilen 3 PKK'lı terörist düzenlenen hava harekâtıyla etkisiz hale getirildi. Terör örgütü PKK’ya yönelik operasyonlarımız kararlılıkla sürüyor.#MSB #TSK pic.twitter.com/CTYkZZY2Kd— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) July 20, 2020
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