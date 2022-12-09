Irak'ın kuzeyinde 3 PKK'lı terörist teslim oldu
Irak'ın kuzeyindeki barınma alanlarından kaçan 3 PKK'lı terörist teslim oldu.
Milli Savunma Bakanlığı terör örgütü PKK'daki çözülmelerin hızlandığını belirterek, 3 teröristin daha teslim olduğunu duyurdu.
MSB'den yapılan açıklamanın tamamı şu şekilde:
Türk Silahlı Kuvvetlerinin terör örgütü PKK'ya karşı operasyonları hız kesmeden devam ederken örgütteki çözülme de hızlanıyor. Son olarak Irak'ın kuzeyindeki barınma alanlarından kaçan 3 PKK'lı terörist daha Habur'da Hudut Karakolumuza teslim oldu.
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