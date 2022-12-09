3 PKK'lı terörist teslim oldu

Milli Savunma Bakanlığı terör örgütü PKK'daki çözülmelerin hızlandığını belirterek, 3 teröristin daha teslim olduğunu duyurdu.

MSB'den yapılan açıklamanın tamamı şu şekilde:

Türk Silahlı Kuvvetlerinin terör örgütü PKK'ya karşı operasyonları hız kesmeden devam ederken örgütteki çözülme de hızlanıyor. Son olarak Irak'ın kuzeyindeki barınma alanlarından kaçan 3 PKK'lı terörist daha Habur'da Hudut Karakolumuza teslim oldu.