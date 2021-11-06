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06 Kasım 2021 Cumartesi 11:21:00 - Güncelleme:06 Kasım 2021 Cumartesi 11:21:00

Irak'ın kuzeyinde 3 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi

Kaynak: AA

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Irak'ın kuzeyindeki Haftanin bölgesinde 3 terör örgütü PKK mensubunun etkisiz hale getirildiği bildirildi

Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, Mehmetçik'in teröre ve teröriste karşı kahramanca mücadelesinin sürdüğü belirtildi.

Açıklamada, "Irak'ın kuzeyindeki Haftanin bölgesinde tespit edilen 3 PKK'lı terörist ateş destek vasıtaları ile etkisiz hale getirildi." ifadesi kullanıldı.

Etiketler : milli savunma bakanlığı terörist pkk terör
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