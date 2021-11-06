Irak'ın kuzeyinde 3 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi
Kaynak: AA
Irak'ın kuzeyindeki Haftanin bölgesinde 3 terör örgütü PKK mensubunun etkisiz hale getirildiği bildirildi
Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, Mehmetçik'in teröre ve teröriste karşı kahramanca mücadelesinin sürdüğü belirtildi.
Açıklamada, "Irak'ın kuzeyindeki Haftanin bölgesinde tespit edilen 3 PKK'lı terörist ateş destek vasıtaları ile etkisiz hale getirildi." ifadesi kullanıldı.
Mehmetçiğin teröre ve teröriste karşı kahramanca mücadelesi sürüyor. Irak'ın kuzeyindeki Haftanin bölgesinde tespit edilen 3 PKK'lı terörist ateş destek vasıtaları ile etkisiz hâle getirildi.#MSB pic.twitter.com/The4XZ873h— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) November 6, 2021
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