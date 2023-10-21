Irak'ın kuzeyinde 2 terörist etkisiz hale getirildi
Kaynak: TRT Haber
Irak'ın kuzeyindeki Gara bölgesinde Pençe Kilit operasyonuyla 2 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi.
Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Teröristler için kaçacak yer yok, hiçbir yer onlar için güvenli değil! Irak'ın kuzeyindeki Pençe Kilit Operasyonu bölgesi olan Gara'da tespit edilen 2 PKK'lı terörist etkisiz hâle getirildi. Terörü kaynağında kurutmakta azimliyiz, kararlıyız." ifadelerine yer verildi.
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