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16 Ekim 2023 Pazartesi 11:40:00 - Güncelleme:16 Ekim 2023 Pazartesi 11:40:00

Irak'ın kuzeyinde 2 terörist etkisiz hale getirildi

Kaynak: AA

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Milli Savunma Bakanlığı, Irak'ın kuzeyinde 2 teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

Bakanlığın sosyal paylaşım sitesinden yapılan açıklamada, Irak'ın kuzeyinde terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonların devam ettiği belirtildi.

Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde tespit edilen 2 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiği bilgisine yer verilen açıklamada, "Teröristlerin inlerini başlarına yıkmaya devam edeceğiz." ifadesi kullanıldı.

Etiketler : mbs pençe kilit bölgesi pkk terörist
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