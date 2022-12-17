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17 Aralık 2022 Cumartesi 09:52:00 - Güncelleme:17 Aralık 2022 Cumartesi 09:52:00

Irak'ın kuzeyinde 2 terörist etkisiz hale getirildi

Kaynak: TRT Haber

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Irak'ın kuzeyindeki Pençe Kilit Operasyonu bölgesinde tespit edilen 2 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi.

Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, Teröristler için ne Irak'ın ne de Suriye'nin kuzeyi güvenli! Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz Irak'ın kuzeyindeki Pençe Kilit Operasyonu bölgesinde tespit ettiği 2 PKK'lı teröristi etkisiz hâle getirdi." ifadelerine yer verildi.

Etiketler : milli savunma bakanlığı pençe kilit operasyonu terörist
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