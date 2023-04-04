Irak'ın kuzeyinde 2 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi
Kaynak: AA
Irak'ın kuzeyindeki Gara bölgesine sızma girişiminde bulunduğu tespit edilen 2 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiği bildirildi.
Milli Savunma Bakanlığından (MSB) yapılan açıklamada, "Deprem bölgesindeki çalışmalarını aralıksız sürdüren Mehmetçik, terörle mücadeleye de azim ve kararlılıkla devam ediyor. Irak'ın kuzeyindeki Gara bölgesine sızma girişiminde bulunduğu tespit edilen 2 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi." ifadelerine yer verildi.
Deprem bölgesindeki çalışmalarını aralıksız sürdüren Mehmetçik, terörle mücadeleye de azim ve kararlılıkla devam ediyor.— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) April 4, 2023
Irak'ın kuzeyindeki Gara bölgesine sızma girişiminde bulunduğu tespit edilen 2 PKK/YPG'li terörist etkisiz hâle getirildi. #MillîSavunmaBakanlığı pic.twitter.com/KVxyLUPop1
- "Dünyamız güvenlik anlamında meydan okumalarla karşı karşıya kalmaktadır"
- Bakan Akar, Yunan mevkidaşı Panagiotopoulos ile görüştü
- Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Brüksel'de Fin mevkidaşı Haavisto ile bir araya geldi
- Bakan Bozdağ: Söylenen sözler unutuldu, masaya oturuldu
- Başkan Erdoğan'dan Togg otomobilini teslim alan Aliyev'e "hayırlı olsun" mesajı
- Başkan Erdoğan, merhum Alparslan Türkeş'in kabrini ziyaret etti