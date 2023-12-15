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15 Aralık 2023 Cuma 10:43:00 - Güncelleme:15 Aralık 2023 Cuma 10:43:00

Irak'ın kuzeyinde 2 PKK'lı terörist etkisiz hâle getirildi

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Irak'ın kuzeyindeki Pençe Operasyonu bölgesinde tespit edilen 2 PKK'lı terörist etkisiz hâle getirildi.

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), sosyal medya paylaşımında "Terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonlarımız kararlılıkla sürüyor. Irak'ın kuzeyindeki Pençe Operasyonu bölgesinde tespit edilen 2 PKK'lı terörist etkisiz hâle getirildi. Terör ve teröristle mücadelemiz etkin ve kararlı şekilde sürecek" ifadelerini kullandı.

Etiketler : milli savunma bakanlığı terör örgütü pkk terörist
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