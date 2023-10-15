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Irak'ın kuzeyinde 2 PKK'lı terörist etkisiz hâle getirildi
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15 Ekim 2023 Pazar 12:26:00 - Güncelleme:15 Ekim 2023 Pazar 12:26:00

Irak'ın kuzeyinde 2 PKK'lı terörist etkisiz hâle getirildi

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Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Pençe-Kilit bölgesinde tespit edilen 2 PKK'lı teröristin etkisiz hâle getirildiğini duyurdu.

Milli Savunma Bakanlığı (MSB) sosyal medya paylaşımında, "Irak'ın kuzeyindeki terörist temizliğimiz etkin ve kararlı şekilde devam ediyor. Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Pençe-Kilit bölgesinde tespit edilen 2 PKK'lı teröristi etkisiz hâle getirdi." ifadelerine yer verdi.

Etiketler : milli savunma bakanlığı pençe kilit bölgesi terörist
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