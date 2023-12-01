MSB: Irak'ın kuzeyinde bulunan Gara, Hakurk, Metina ve Kandil bölgelerine gerçekleştirilen hava harekatında 16 terör hedefi imha edildi
01 Aralık 2023 Cuma 21:05:00 - Güncelleme:01 Aralık 2023 Cuma 21:05:00
Irak'ın kuzeyinde 16 terör hedefi imha edildi
MSB, Irak'ın kuzeyindeki terör hedeflerine yönelik ani hava harekatlarının sürdüğü ve 16 hedefin daha imha edildiğini bildirdi.
Irak'ın kuzeyindeki terör hedeflerine yönelik ani hava harekâtlarımız devam ediyor! ����#MillîSavunmaBakanlığı pic.twitter.com/STujRTYo9i— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) December 1, 2023
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