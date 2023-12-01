VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Ayçin Kantoğlu: "Gazze dışında dünyada her yer işgal altında, hepimiz işgal edildik"
Zehir tacirlerine Narkogüç-38 darbesi: 6 bin 391 kilogram uyuşturucu ele geçirildi
Irak'ın kuzeyinde 16 terör hedefi imha edildi
Bakan Yerlikaya'dan 'batan gemi' açıklaması: "Personelleri arama çalışmaları devam edecek"
Rum kesiminin doğal gaz çıkarmak için anlaştığı iddiası
BAYRAKTAR TB3 adım adım yükseliyor: Onuncu test başarıyla tamamlandı
01 Aralık 2023 Cuma 21:05:00 - Güncelleme:01 Aralık 2023 Cuma 21:05:00

Irak'ın kuzeyinde 16 terör hedefi imha edildi

ABONE OL

MSB, Irak'ın kuzeyindeki terör hedeflerine yönelik ani hava harekatlarının sürdüğü ve 16 hedefin daha imha edildiğini bildirdi.

MSB: Irak'ın kuzeyinde bulunan Gara, Hakurk, Metina ve Kandil bölgelerine gerçekleştirilen hava harekatında 16 terör hedefi imha edildi

Etiketler : 0
Eşi sayesinde 45 kilo verdi

Eşi sayesinde 45 kilo verdi
İkizlere 'baba' isim

İkizlere 'baba' isim
Amazon kadını Betül

Amazon kadını Betül
Sezen imzalı şarkı

Sezen imzalı şarkı
Derya Uluğ'dan 4 ayda 4 klip

Derya Uluğ'dan 4 ayda 4 klip
Aşıklar Sri Lanka'da

Aşıklar Sri Lanka'da
Baba-kızın ilk pozu

Baba-kızın ilk pozu
Nostalji gecesi

Nostalji gecesi
Kadınlar çocukları silah olarak kullanıyor

Kadınlar çocukları silah olarak kullanıyor

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX