  • BIST
    1112.89
  • Dolar
    8,3305
  • Euro
    9,7344
  • Altın
    501,1690
İstanbul
11 / 17
VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Bakan Varank dev yatırımı duyurdu: Türkiye'de bir ilk...
Eski Başbakanlardan Mesut Yılmaz hayatını kaybetti
Mesut Yılmaz hayatını kaybetti
Örgüte ağır darbe! Etkisiz hale getirildiler
işgalci Ermenistan ordusu ağır darbe! Tarihi zafere 5 kilometre kaldı!
Merkez Bankası: BIST Repo-Ters Repo fonlaması sıfırlanacak
FB TV sunucusundan acı haber geldi! Dilay Kemer, hayatını kaybetti
Muharrem İnce Partisi CHP'ye fena yüklendi! Her gün yeni bir skandal duyuyoruz
Açıklamalar peş peşe geliyor! Sarı kod verildi
Fatih'i istiyorlar! "Bize de sondaja gel"
Avrupa ülkelerinde koronavirüs bilançosu ağırlaşıyor
ABD Savunma Bakanı Esper İsrail'de
Trafoda patlama: 1'i ağır 2 yaralı
Adana'da PKK/KCK operasyonu!
"İslam'ı Macron'dan, Charlie Hebdo'dan öğrenecek değiliz"
Fransa'nın algı operasyonu elinde patladı
Koronavirüste son rakam 45 milyonu aştı
"Ülkemizde asla yayınlanamaz"
Selçuk Bayraktar müjdeyi bu sözlerle duyurdu: Atı alan... 😉
Türkan Şoray'ın kızı Yağmur Ünal'dan Demet Özdemir açıklaması: 'Çok beğendiğim bir oyuncu ama...'
Memede bir kitle ele geldiğinde mutlaka araştırılmalı
pH değeri yüksek alkali sular için
Kalın bağırsaktaki gizli tehlike: Divertiküler hastalık
Bugün burçları neler bekliyor? 30 Ekim 2020 Cuma günlük burç yorumları
30 Ekim 2020 Cuma 09:48:00 - Güncelleme:30 Ekim 2020 Cuma 09:50:00

Irak'ın kuzeyi Gara'da 8 terörist etkisiz hale getirildi

Kaynak: AA

ABONE OL

Gelen son dakika haberine göre, Milli Savunma Bakanlığı, "Terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonlarımız kararlılıkla sürüyor. Irak kuzeyindeki Gara bölgesinde keşif ve gözetleme vasıtalarıyla tespit edilen ve eylem hazırlığında olduğu belirlenen 8 PKK'lı terörist, düzenlenen hava harekâtıyla etkisiz hale getirildi" açıklamasını yaptı.

Terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonlarımıza yönelik sürüyor. Irak kuzeyindeki Gara bölgesinde keşif ve gözetleme hazır vasıtalarıyla tespit edilen ve eylemde olduğu tespit edilmiştir 8 PKK'lı terörist, düzenlenen hava harekâtıyla etkisiz hale getirildi.

Ayrıntılar geliyor...

Etiketler :
Annesinin kopyası

Annesinin kopyası
O AVM'ye 7 yıldır gitmiyorum!

O AVM'ye 7 yıldır gitmiyorum!
Yeni hayat için değişim başladı

Yeni hayat için değişim başladı
Çağla Şıkel: Tehdit mesajlarını sonra konuşalım

Çağla Şıkel: Tehdit mesajlarını sonra konuşalım
Aileye ev değil ömür alınır

Aileye ev değil ömür alınır
Damla Ersubaşı: Yeni bir oluşum içindeyim

Damla Ersubaşı: Yeni bir oluşum içindeyim
Artık reklam yüzü

Artık reklam yüzü
Aslı Enver ve Kerem Tunçeri'nin 'Koru'da gizli buluşması

Aslı Enver ve Kerem Tunçeri'nin 'Koru'da gizli buluşması
Nilay Deniz açıkladı: Partner olmamızı eşim istedi

Nilay Deniz açıkladı: Partner olmamızı eşim istedi

EN ÇOK OKUNAN HABERLER