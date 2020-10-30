Örgüte ağır darbe! Etkisiz hale getirildiler

30 Ekim 2020 Cuma 09:48:00 - Güncelleme:30 Ekim 2020 Cuma 09:50:00
Irak'ın kuzeyi Gara'da 8 terörist etkisiz hale getirildi
Kaynak: AA
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Gelen son dakika haberine göre, Milli Savunma Bakanlığı, "Terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonlarımız kararlılıkla sürüyor. Irak kuzeyindeki Gara bölgesinde keşif ve gözetleme vasıtalarıyla tespit edilen ve eylem hazırlığında olduğu belirlenen 8 PKK'lı terörist, düzenlenen hava harekâtıyla etkisiz hale getirildi" açıklamasını yaptı.
Terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonlarımıza yönelik sürüyor. Irak kuzeyindeki Gara bölgesinde keşif ve gözetleme hazır vasıtalarıyla tespit edilen ve eylemde olduğu tespit edilmiştir 8 PKK'lı terörist, düzenlenen hava harekâtıyla etkisiz hale getirildi.
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