Örgüte ağır darbe! Etkisiz hale getirildiler

Terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonlarımıza yönelik sürüyor. Irak kuzeyindeki Gara bölgesinde keşif ve gözetleme hazır vasıtalarıyla tespit edilen ve eylemde olduğu tespit edilmiştir 8 PKK'lı terörist, düzenlenen hava harekâtıyla etkisiz hale getirildi.

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