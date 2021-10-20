Irak ve Suriye'ye sınır ötesi operasyon konusunda son dakika gelişmesi yaşandı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a verilen yetkinin iki yıl daha uzatılmasını öngören Cumhurbaşkanlığı tezkeresi, TBMM Başkanlığı'na sunulduğu bildirildi.

OPERASYON SİNYALİ

Geçtiğimiz günlerde Kabine Toplantısı sonrası açıklamalarda bulunan Başkan Recep Tayyip Erdoğan şu ifadeleri kullanmıştı:

"Suriye'den ülkemize yönelik terör saldırılarının kaynağı mahiyetindeki kimi yerler konusunda artık tahammülümüz kalmamıştır. Buralardan kaynaklanan tehditleri ya oralarda etkin olan güçlerle birlikte ya da kendi imkanlarımızla bertaraf etmekte kararlıyız. Polislerimize yönelik son saldırı ve topraklarımızı hedef alan tacizler artık bardağı taşırmıştır. En kısa sürede bu sorunların çözümü için gereken adımları atacağız."