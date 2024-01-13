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13 Ocak 2024 Cumartesi 14:07:00 - Güncelleme:13 Ocak 2024 Cumartesi 14:07:00

Irak ve Suriye'nin kuzeyinde 32 terörist etkisiz hale getirildi

Kaynak: AA

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Pençe-Kilit Harekat bölgesindeki terör saldırısının ardından Irak'ın kuzeyinde 23 terörist etkisiz hale getirildi. Suriye'nin kuzeyinde de Barış Pınarı bölgesine sızma girişimi önlendi ve 9 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi.

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Irak ve Suriye'nin kuzeyindeki terör hedeflerinin hava harekatlarının yanı sıra kara ateş destek vasıtalarıyla vurulduğunu ve Irak'ın kuzeyinde etkisiz hale getirilen terörist sayısının 23'e yükseldiğini bildirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Pençe-Kilit Harekat bölgesindeki terörist saldırısının ardından Irak'ın kuzeyinde gerçekleştirilen operasyonlarda etkisiz hale getirilen terörist sayısı 23'e yükseldi." ifadesi kullanıldı.

BARIŞ PINARI BÖLGESİNE SIZMA GİRİŞİMİNDE BULUNAN 9 TERÖRİST ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ

Milli Savunma Bakanlığı, Suriye'nin kuzeyindeki 12 kişilik terörist grubun Barış Pınarı bölgesine sızma girişiminin önlendiğini ve 9 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Kahraman komandolarımız, Suriye kuzeyindeki 12 kişilik bir terörist grubun sızma girişimini başarılı şekilde önledi. Dün gece saldırı hazırlığı yaparak Barış Pınarı bölgesine sızmaya çalışan teröristlere ateş destek vasıtalarıyla müdahale edilerek 9 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi."

IRAK VE SURİYE'NİN KUZEYİNDEKİ 29 HEDEFİN İMHA EDİLDİĞİ OPERASYONDAN YENİ GÖRÜNTÜLER PAYLAŞILDI

Milli Savunma Bakanlığı, dün gece Hava Kuvvetlerince Irak ve Suriye'nin kuzeyinde teröristlere ait 29 hedefin imha edildiği operasyondan yeni görüntüler paylaştı.

Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Irak ve Suriye'nin kuzeyindeki teröristlere ait 29 hedefin dün gece Hava Kuvvetlerimiz tarafından başarılı şekilde imha edildiği operasyondan görüntüler..." ifadesi kullanıldı.

Paylaşımda, hedeflerin imha edildiği anlara ilişkin görüntüler yer aldı.

Etiketler : milli savunma bakanlığı ırakın kuzeyi terörist
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