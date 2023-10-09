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09 Ekim 2023 Pazartesi 11:01:00 - Güncelleme:09 Ekim 2023 Pazartesi 11:01:00

Irak ve Suriye'nin kuzeyinde 150'den fazla terörist etkisiz hale getirildi

Kaynak: TRT Haber

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Irak ve Suriye'nin kuzeyindeki terör hedeflerine yönelik 1-8 Ekim tarihlerinde düzenlenen kapsamlı hava operasyonlarında, örgütün gelir kaynakları ve tesisleri imha edilirken 150'den fazla terörist etkisiz hale getirildi.

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Irak ve Suriye'nin kuzeyindeki terör hedeflerine yönelik hava operasyonlarında 150'den fazla teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

Bakan Güler, açıklamasında, Terörle mücadeleye Bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da artan bir etki ve yoğun bir baskıyla devam edeceğiz. Bu kapsamda 1-3-4 Ekim tarihlerinde Irak'ın kuzeyinde, 5-6 ve 8 Ekim tarihlerinde ise Suriye'nin kuzeyindeki terör hedeflerine yönelik karadan ateş destek vasıtalarımızın da kullanıldığı etkili ve kapsamlı hava operasyonları icra ettik. Başarıyla icra edilen bu operasyonlarda Terör örgütüne çok sayıda hedef ile örgütün yararlandığı gelir kaynakları ve tesis tam isabetle imha edilirken yüz elliden fazla terör teröristle etkisiz hale getirildi." ifadelerini kullandı.

Etiketler : yaşar güler suriye ırak terörist
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