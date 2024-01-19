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19 Ocak 2024 Cuma 13:50:00 - Güncelleme:19 Ocak 2024 Cuma 13:50:00

Irak ve Suriye'nin kuzeyinde 10 terörist etkisiz hale getirildi

Kaynak: AA

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Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Irak ve Suriye'nin kuzeyinde 10 teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Teröristler için hiçbir yer güvenli değil. Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Suriye'nin kuzeyinde tespit ettiği 7 PKK/YPG'li teröristi ve Irak'ın kuzeyinde 3 PKK'lı teröristi etkisiz hale getirdi." ifadeleri kullanıldı.

Etiketler : milli savunma bakanlığı suriyenin kuzeyi terörist
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