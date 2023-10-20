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20 Ekim 2023 Cuma 14:42:00 - Güncelleme:20 Ekim 2023 Cuma 14:42:00

Irak ve Suriye tezkeresiyle ilgili CHP'nin "yabancı asker" iftirasına Dışişleri Bakanlığı'ndan tepki

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Dışişleri Bakanlığı: Tezkerede yer alan, 'yabancı silahlı kuvvetlerin Türkiye'de bulunması' ifadesi, 2014 yılında kurulan DEAŞ'la Mücadele Uluslararası Koalisyonu kapsamındaki ortak faaliyetlerle ilgilidir.

Bakanlık, Irak ve Suriye tezkeresinde yer alan "yabancı silahlı kuvvetlerin Türkiye'de bulunması" ifadesine ilişkin yazılı açıklama yaptı.

Dışişleri Bakanlığı, Suriye ve Irak tezkeresi hakkında yazılı açıklama yaptı.

Açıklamada, "Türk Silahlı Kuvvetleri unsurlarının Irak ve Suriye'deki görev süresinin 2 yıl daha uzatılmasına ilişkin 17 Ekim 2023 tarihli TBMM kararının, bazı yanlış yorumlara konu edildiği gözlemlenmiştir. Tezkerede yer alan, 'yabancı silahlı kuvvetlerin Türkiye'de bulunması' ifadesi, 2014'te kurulan DEAŞ'la Mücadele Uluslararası Koalisyonu kapsamındaki ortak faaliyetlerle ilgilidir." ifadelerine yer verildi.

Bu ifadenin yeni olmadığı kaydedilen açıklamada, 2014'ten bu yana kabul edilen Irak ve Suriye tezkerelerinin metinlerinde de ifadenin aynen yer aldığı belirtildi.

TBMM Genel Kurulunda 17 Ekim'de Irak ve Suriye'ye asker gönderme tezkeresinin süresinin 2 yıl daha uzatılmasına ilişkin Cumhurbaşkanlığı tezkeresi kabul edilmişti.

Etiketler : Dışişleri Bakanlığı DEAŞla Mücadele Uluslararası Koalisyon
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