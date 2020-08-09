Irak Avaşin'de hava harekatı! 3 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi
Terörle mücadele kararlılıkla sürüyor. Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan son dakika açıklamasında Irak'ın kuzeyindeki Avaşin bölgesinde tespit edilen 3 PKK'lı terörist icra edilen hava harekâtıyla etkisiz hale getirildi.
Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonların kararlılıkla sürdürüldüğü vurgulandı.
Operasyona ilişkin görüntülerin de yer aldığı paylaşımda, "Irak kuzeyi Avaşin bölgesinde tespit edilen 3 PKK'lı terörist, icra edilen hava harekatıyla etkisiz hale getirildi. Operasyonlarımız en son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar devam edecek." ifadesi kullanıldı.
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