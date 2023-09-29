İP'ten CHP'ye çağrı: 10 ilde aday çıkarma

Millet ittifakını bitiren İYİ Parti'den (İP) CHP'ye yeni bir çağrı geldi. Genel Başkan Meral Akşener'in, 31 Mart 2024 yeler seçimlerinde 81 ilde aday çıkaracaklarını açıklamasının ardından Genel Başkan Yardımcısı Türker Yörükçüoğlu, eski ortaklarına 'aday çıkarma' çağrısı yaptı. Yörükçüoğlu, sosyal medyadan yaptığı paylaşımda şu teklifte bulundu. "İstanbul, Ankara, Antalya, Adana, Aydın, Eskişehir, Mersin, Muğla, Tekirdağ ve Hatay'ı AK Parti'ye kaptırmamak için CHP bu illerde aday çıkarmamalı."

CHP HEP KAYBEDİYOR

AK Parti-CHP ikili yarışlarında kazananın her zaman AK Parti olduğunu kaydeden Türker Yörükçüoğlu, "Bunu 2002'den itibaren her seçimde gördük" dedi. İP'i güçlendirmek gerektiğini kaydederek eski ittifak ortağına seslenen Genel Başkan Yardımcısı paylaşımında, "Biz hem 2019'da hem de 2023'de üzerimize düşen fedakarlığı yaptık. Sıra CHP'de" ifadelerini kullandı. Yörükçüoğlu'nun paylaşımına CHP'yi de etiketlediği görüldü.