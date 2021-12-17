İP'li isim gözaltına alındı! Akşener'e çalıntı bıçak hediye etti

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17 Aralık 2021 Cuma 11:30:00 - Güncelleme:17 Aralık 2021 Cuma 11:30:00

İP'li yönetim kurulu üyesi gözaltına alındı! Meral Akşener'e hediyesi bıçak o da çalıntı

Kaynak: Akşam Gazetesi

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Osmaniye'de İP ilçe yöneticisi A.Z.'nin, Genel Başkanı Meral Akşener'e hediye ettiği bıçak çalıntı çıktı. Bir işyerinden 25 el işlemeli bıçak çaldığı belirlenen A.Z., Akşener kentten ayrılınca gözaltına alındı.

Osmaniye'de, Eshabil Avşar adlı vatandaş Kemal Satır Caddesi'nde bulunan iş yerinden 25 el işlemeli bıçağın çalındığı gerekçesiyle polise başvurdu. Avşar, İyi Parti Osmaniye Merkez İlçe Yönetim Kurulu Üyesi A.Z'nin 450 liraya süs eşyası bir tüfek aldığını, onun iş yerinden ayrılmasının ardından 25 el işlemeli bıçağın eksik olduğunu gördüklerini söyledi. Güvenlik kamera görüntülerini incelediklerini aktaran Avşar, A.Z'nin bıçakları çalarak dışarıda bekleyen bir motosikletliye verdiğini beyan etti.

Akşam Gazetesi'nin haberine göre, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, Avşar'ın şikayeti üzerine A.Z'yi gözaltına aldı. Güvenlik güçleri, A.Z'nin, satın aldığı süs tüfeği ile çaldığı öne sürülen el işlemeli bıçaklardan birini, dün kentte esnaf ziyaretleri yapan İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener'e hediye ettiğini belirledi.

HEDİYE TÜFEK HAZIRLATMIŞ

A.Z'nin, Akşener kentten ayrıldıktan sonra gözaltına alındığı öğrenildi. Hırsızlık anı ise iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Avşar, yaptığı açıklamada, şüpheli A.Z'nin Meral Akşener'e hediye edilmek üzere süs eşyası bir tüfek hazırlattığını belirterek, "Eski borcunu kapattı, bunu da hesaba yazdırmış. Hazırlanırken 25 ürünümüzü çalarak dışarıda bekleyen motosikletliye taşımış. Bu sırada da buradaki elemanları başka bir iş bahanesiyle alıkoymuş" dedi.

Etiketler : Osmaniye Meral Akşener Eshabil Avşar
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