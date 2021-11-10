VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
F-22 ve F-35'i daha ölümcül hale getirecek
Dünyayı saran krize karşı Türkiye hamlesi!
AKSUNGUR'dan Ata'mızın nöbetinde
İP'li Lütfü Türkkan, TBMM'den böyle atılacak
"ABD'nin Karadeniz'deki varlığı artırılmalı"
Sırp muhabir "soykırım yok" dedi... Bu sözlerle tepki gösterdi
CHP'li belediyede büyük skandal!
Düğmeye bastılar! S-550 geliyor...
10 Kasım Atatürk'ü anma günü
Meteoroloji'den sağanak yağmur uyarısı!
Ermenistan Cumhurbaşkanı söylem değiştirdi
Macron'dan geri adım: Üzüntü duyuyorum!
Ağızları da ayarları da bozuldu
Korkut Ata başladı
İsim zaferi
Hem göze hem kulağa
Alparslan ilk günde zirvede
Kuşburnu içmek böbrekleri korur
Bu belirtiler lösemi habercisi olabilir! Çocuğunuzu iyi gözlemleyin
Uzman Astrolog Özlem Recep ile günlük burç yorumları - 10 Kasım
Sosyal fobinin ilk belirtileri ergenlikte ortaya çıkar
Diş tedavisi korkusu kansere davetiye çıkarır
Gazeteci, Miçotakis'i 'yalan söylemekle' suçladı!
Meteoroloji, 5 ili saydı ve uyardı
10 Kasım 2021 Çarşamba 09:48:00 - Güncelleme:10 Kasım 2021 Çarşamba 09:48:00

İP'li Lütfü Türkkan, TBMM'den böyle atılacak

Kaynak: Türkiye gazetesi

ABONE OL

Şehit ağabeyine küfreden İP'li Lütfü Türkkan'ın vekilliğinin düşürülmesi için dört yoldan biri uygulanacak: Kendisi istifa edecek, yargı kararı doğrultusunda vekilliği düşürülecek, milletvekilliği ile bağdaşmayan bir iş yaptığı tespit edilecek ya da beş birleşim Meclis çalışmalarına katılmayacak.

İP Milletvekili Lütfü Türkkan'ın, şehit yakınına küfretmesine yönelik tepkiler sürerken, Meclis'te nasıl bir süreç işletilmesine yönelik yol haritası tartışılıyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İP'in küfürcü milletvekili Türkkan'a en ağır bedelin ödetilmesi için her türlü hukuki ve siyasi imkânın kullanılacağını açıklamıştı. Türkiye gazetesinin haberine göre, Türkkan'ın milletvekilliğinin düşürülmesi için Meclis'in önündeki 4 seçenek şöyle sıralanıyor:

KENDİSİ İSTİFA EDECEK

Türkkan, parti kararı ile veya kendiliğinden milletvekilliğinden istifa kararı alırsa, bu başvurunun TBMM Başkanlığı tarafından Meclis Genel Kurulunun onayına sunulması gerekiyor. Genel Kurul'da istifa kararı kabul edilirse, Türkkan'ın milletvekilliği düşmüş olacak.

YARGI KARARI BEKLENECEK

Türkkan'la ilgili küfür olayı veya başka bir nedenle soruşturma başlatılmışsa; ilgili savcılık TBMM'ye dokunulmazlığının kaldırılması için fezleke gönderecek. Türkkan'ın yargılanması için milletvekilliği dokunulmazlığı kaldırılacak. Yargılama sonucunda bir yıl ve üstü ceza alırsa ve bu karar kesinleşirse, yargı kararı doğrultusunda TBMM Genel Kurulunda milletvekilliği düşürülecek.

MİLLETVEKİLLİĞİ İLE BAĞDAŞMAYAN İŞLER

Milletvekilliği ile bağdaşmayan bir iş yaptığı tespit edilirse Türkkan'ın milletvekilliği düşürülebilecek. Anayasa ve Meclis İçtüzüğüne göre, milletvekilleri devlet ve diğer kamu tüzel kişilerinde ve bunlara bağlı kuruluşlarda; devletin veya diğer kamu tüzelkişilerinin doğrudan doğruya ya da dolaylı olarak katıldığı teşebbüs ve ortaklıklarda; özel gelir kaynakları ve özel imkânları kanunla sağlanmış kamu yararına çalışan derneklerin ve devletten yardım sağlayan ve vergi muafiyeti olan vakıfların, kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları ile sendikalar ve bunların üst kuruluşlarının ve katıldıkları teşebbüs veya ortaklıkların yönetim ve denetim kurullarında görev alamıyorlar. Ücret karşılığı iş takipçiliği, komisyonculuk, müşavirlik yapamıyorlar. Bu hükme aykırı hareketlerin milletvekilliği Meclis Başkanlık Divanının kararı ve Genel Kurulun onayı ile düşürülebiliyor.

MECLİS ÇALIŞMALARINA KATILMAMA

Türkkan, izinsiz ve özürsüz olarak beş birleşim Meclis çalışmalarına katılmazsa, milletvekilliğinin düşürülmesi gündeme gelebilecek.

MİLLETVEKİLLİĞİ DÜŞÜRÜLEN İSİMLER

TBMM'de daha önce de HDP'liler başta olmak üzere, kesinleşmiş yargı kararı nedeniyle birçok ismin milletvekilliği düşürülmüştü. Eski bakanlardan Bahattin Şeker'in milletvekilliği askerliğini yapmadığı gerekçesiyle 1999 yılında düşürülmüştü. Yine AK Parti Ağrı eski Milletvekili Cemal Kaya hakkındaki iddialar nedeniyle 2005 yılında fezleke hazırlanmış, bunun üzerine Kaya milletvekilliğinden istifa etmiş ve bu istifası Meclis Genel Kurulunda onaylanmıştı. Son dönemde ise, CHP'li Enis Berberoğlu ve HDP'li Ömer Faruk Gergerlioğlu'nun haklarındaki kesinleşmiş yargı kararları nedeniyle milletvekillikleri düşürülmüş, ancak Anayasa Mahkemesinin kararından sonra her iki isim yeniden milletvekilliği sıfatını kazanmıştı. Aralarında Figen Yüksekdağ, Hatip Dicle, Musa Farisoğlulları, Leyla Güven ve Nursel Aydoğan'ın da bulunduğu birçok HDP'linin kesinleşmiş yargı kararları nedeniyle milletvekillikleri düşürülmüştü. HDP'li Leyla Zana'nın milletvekilliği ise 5 birleşimden fazla Meclis Genel Kurul çalışmalarına katılmadığı gerekçesiyle sonlandırılmıştı. CHP eski Milletvekili Şafak Pavey de sağlık sorunlarını gerekçe göstererek, milletvekilliğinden istifa etmiş ve istifası Genel Kurulda onaylanmıştı.

Etiketler : ip iyi arti lütfü türkkan Figen Yüksekdağ Hatip Dicle Musa Farisoğlulları
Şevval Sam ve oğlu Taro Emir Tekin aynı projede

Şevval Sam ve oğlu Taro Emir Tekin aynı projede
Orman meyveleri beyin hücrelerini koruyor

Orman meyveleri beyin hücrelerini koruyor
El ele sabah sporu

El ele sabah sporu
Çocuklar için koşacak

Çocuklar için koşacak
"Üçüncü şahıslar yok"

"Üçüncü şahıslar yok"
Kadınlara destek olmak istiyor

Kadınlara destek olmak istiyor
Seda gitti Meryem geldi

Seda gitti Meryem geldi
"Yeni şarkılar yola çıktı!"

"Yeni şarkılar yola çıktı!"
Buse İskender ilk hedefini açıkladı

Buse İskender ilk hedefini açıkladı

EN ÇOK OKUNAN HABERLER