İP'in afişleri Ataşehir'e asıldı! Aday gösterilmedi, afişle intikam aldı

İYİ Parti (İP) Genel Başkanı Meral Akşener, partisinin grup toplantısında İstanbul, Ankara ve İzmir'de hazırladıkları afişlerin bilboard'lara asılmasının CHP'li belediyeler tarafından engellendiğini iddia etti. CHP'ye ve İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'na sert eleştirilerde bulunan "Bugün de birileri istiyor ki billboard'sız seçim kampanyası yapalım ama bu defa öncekilerden farklı ve ilginç olarak önümüze bu engeli çıkartan iktidar değil, ana muhalefet. Bizi sansürlemek isteyen saray değil belediye. Bizi engellemeye çalışan Beştepe değil, Saraçhane!" tepkisinde bulunmuştu.

ATAŞEHİR'DE YAYINLANDI

Ekrem İmamoğlu ise Akşener'e "Bizim öyle bir engelleme veya bu tarz bir girişimde bulunmayacağımızı en iyi kendilerini bilirler" yanıtını vermişti.

Afiş tartışması yaşanırken CHP'li Ataşehir Belediyesi'nden dikkat çeken bir hamle geldi. İYİ Parti'nin, "Tek adam baskınına da, eş başkan kavgasına da mecbur değilsin" yazılı afiş Ataşehir'deki billboard'larda yayınlandı. Afişin yayınlanması,15 yıldır belediye başkanlığı yaptığı Ataşehir'den CHP adayı olarak gösterilmeyen Battal İlgezdi'nin intikamı olarak yorumlandı.

BELEDİYE, TOPU FİRMAYA ATTI

Tepkiler üzerine Ataşehir Belediyesi'nden açıklamada yapıldı. Ataşehir Belediyesi, ilçedeki LED ekranlarda İYİ Parti afişlerinin gösterilmesine ilişkin, bir şirket tarafından sözleşmeyle kiralanan LED ekranlarda yayımlanan reklam ve ilanlarda, belediyenin bir sorumluluğunun olmadığını belirtti. Yapılan açıklamada, "Bahse konu olan LED ekranlar, Ataşehir Belediyesi tarafından 01.01.2020 tarihinden itibaren MSO Açıkhava Reklam Pazarlama İnş. San. ve Tic. A.Ş.'ye sözleşme yapılarak kiralanmıştır. Dolayısıyla, firma tarafından ticari amaçla kiralanan bu LED ekranlarda yayımlanan reklam ve ilanlar üzerinde belediyemizin bir sorumluluğu ve telkini bulunmamaktadır. İlgili firma, yasalar çerçevesinde ihale alıp firma ve siyasi parti reklamlarını LED ekranlar ve billboard'larda yayımlamaktadır. Ataşehir Belediyesi'nin bu yayımlanan reklamlara müdahalesi söz konusu değildir" denildi.