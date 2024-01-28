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Interpol tarafından aranan DEAŞ üyeleri Adana'da yakalandı
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28 Ocak 2024 Pazar 09:55:00 - Güncelleme:28 Ocak 2024 Pazar 09:55:00

Interpol tarafından kırmızı bültenle aranan DEAŞ üyeleri Adana'da yakalandı

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Adana'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik yapılan operasyonda Interpol tarafından kırımızı bültenle aranan 6 Iraklı yakalandı.

Adana Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele ve İstihbarat şubeleri, Interpol tarafından kırmızı bültenle aranan 6 Iraklı DEAŞ üyelerini yakalamak için çalışma başlattı.

Irak hükümetince haklarında Interpol tarafından kırmızı bültenle arama kaydı bulunan 6 şüpheli, Seyhan ilçesine bağlı bir adreste saklandığı tespit edildi. Bunun üzerine şahısların saklandığı eve operasyon yapılarak, şüpheliler gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan şahıslar adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden 4'ü sınır dışı edilirken, M.A.B. ve A.S.A. çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Etiketler : interpol deaş kırmızı bülten operasyon
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