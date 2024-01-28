Interpol tarafından aranan DEAŞ üyeleri Adana'da yakalandı

Interpol tarafından kırmızı bültenle aranan DEAŞ üyeleri Adana'da yakalandı

Adana Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele ve İstihbarat şubeleri, Interpol tarafından kırmızı bültenle aranan 6 Iraklı DEAŞ üyelerini yakalamak için çalışma başlattı.

Irak hükümetince haklarında Interpol tarafından kırmızı bültenle arama kaydı bulunan 6 şüpheli, Seyhan ilçesine bağlı bir adreste saklandığı tespit edildi. Bunun üzerine şahısların saklandığı eve operasyon yapılarak, şüpheliler gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan şahıslar adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden 4'ü sınır dışı edilirken, M.A.B. ve A.S.A. çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.