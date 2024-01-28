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28 Ocak 2024 Pazar 09:55:00 - Güncelleme:28 Ocak 2024 Pazar 09:55:00

Interpol tarafından kırmızı bültenle aranan 6 DEAŞ zanlısı yakalandı

Kaynak: AA

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Adana'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik yapılan operasyonda Interpol tarafından kırımızı bültenle aranan 6 Iraklı yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele ve İstihbarat şubesi ekipleri, Irak ile Suriye'de DEAŞ adına silahlı faaliyet yürüten yabancı uyruklu 6 zanlının, yasa dışı yollarla Adana'ya geldiğini belirledi.

Interpol tarafından kırmızı bültenle arandıkları öğrenilen şüpheliler, merkez Seyhan ilçesindeki adreslere düzenlenen eş zamanlı operasyonda gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan M.A.B. ve A.S.A, çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe tutuklandı, 4 şüpheli ise sınır dışı edildi.

Özel harekat ekiplerinin de katıldığı dron destekli operasyon, polis kamerasınca görüntülendi.

Etiketler : interpol deaş kırmızı bülten operasyon
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