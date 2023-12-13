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Interpol Kırmızı Bülten'le aranan isim İstanbul'da yakalandı
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13 Aralık 2023 Çarşamba 08:19:00 - Güncelleme:13 Aralık 2023 Çarşamba 08:19:00

Interpol Kırmızı Bülten'le aranan isim İstanbul'da yakalandı

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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya: Interpol Kırmızı Bülten'le aranan uyuşturucu madde finansörü ve organize suç örgütü üyesi Muhuannad Aloqlah İstanbul'da yapılan “Kafes-19” operasyonuyla yakalandı.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya: Interpol Kırmızı Bülten'le aranan uyuşturucu madde finansörü ve organize suç örgütü üyesi Muhuannad Aloqlah İstanbul'da yapılan "Kafes-19" operasyonuyla yakalandı.

Etiketler : interpol yakalama suç
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