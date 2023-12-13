Interpol Kırmızı Bülten'le aranan isim İstanbul'da yakalandı
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya: Interpol Kırmızı Bülten'le aranan uyuşturucu madde finansörü ve organize suç örgütü üyesi Muhuannad Aloqlah İstanbul'da yapılan “Kafes-19” operasyonuyla yakalandı.
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya: Interpol Kırmızı Bülten'le aranan uyuşturucu madde finansörü ve organize suç örgütü üyesi Muhuannad Aloqlah İstanbul'da yapılan "Kafes-19" operasyonuyla yakalandı.
��İnterpol Kırmızı Bülten'le aranan Uyuşturucu Madde Finansörü ve Organize Suç Örgütü üyesi Muhuannad ALOQLAH İstanbul'da yapılan "KAFES-19" Operasyonuyla yakalandı❗️— Ali Yerlikaya (@AliYerlikaya) December 13, 2023
Milletimizin bilmesini isterim ki;
Geleceğimizi zehirlemeye çalışan uyuşturucu tacirleriyle, terör... pic.twitter.com/r70fPuuOCu
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