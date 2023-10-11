VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
AK Parti Grup Toplantısı... Başkan Erdoğan'dan önemli açıklamalar
Emine Erdoğan'dan Dünya Kız Çocukları Günü paylaşımı
İsrail-Filistin çatışması nedeniyle gemilerde ek tedbirler uygulanacak
İnternet ihbarlarında geçen yıl iki başvurudan birini "kumar" ve "bahis" şikayetleri oluşturdu
Dev kruvaziyer İsrail-Filistin çatışması nedeniyle rotasını Hayfa yerine Marmaris'e çevirdi
Bakan Uraloğlu'ndan İsrail ve Filistin'deki Türklerin tahliyesine yönelik açıklama
11 Ekim 2023 Çarşamba 12:00:00 - Güncelleme:11 Ekim 2023 Çarşamba 12:00:00

İnternet ihbarlarında geçen yıl iki başvurudan birini "kumar" ve "bahis" şikayetleri oluşturdu

Kaynak: AA

ABONE OL

İnternet Bilgi İhbar Merkezi'ne geçen yıl yapılan 274 bin 745 ihbarın yarısından fazlasını kumar ve yasa dışı bahis konularındaki şikayetler oluşturdu.

AA muhabirinin, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) Faaliyet Raporu'ndan yaptığı derlemeye göre, internet ortamında karşılaşılan yasa dışı ve zararlı içerikler "ihbarweb.org.tr" internet sitesi yoluyla İnternet Bilgi İhbar Merkezine şikayet edilebiliyor. İhbarlar, 5651 sayılı Kanun ve ilgili mevzuat kapsamında teknik ve hukuki açıdan değerlendiriliyor.

İnternet Bilgi İhbar Merkezi, başta çocukların cinsel istismarı olmak üzere internetin yasa dışı içeriğiyle mücadele konusunda uluslararası işbirliğinin geliştirilmesi amacıyla Avrupa Komisyonu tarafından desteklenen Uluslararası İnternet İhbar Merkezleri Birliğine (INHOPE) 2011'de üye oldu.

Eğitim ve odak grup çalışmalarının da yer aldığı toplantılara katılım sağlanarak INHOPE ile işbirliği etkin şekilde sürdürülüyor.

İnternet Bilgi İhbar Merkezince geçen yılın sonu itibarıyla değerlendirmeye alınan toplam ihbar sayısı 2,5 milyona yaklaştı.

En fazla ihbarın geldiği yıl 285 bin 588 ihbarla 2021 olurken en az ihbarın yapıldığı yıl 2 bin 483 ile 2007 oldu.

Kumardan müstehcenliğe kadar şikayet başvuruları yapıldı

Merkeze geçen yıl 274 bin 745 ihbar yapıldı. Bunlar arasında "kumar için yer ve imkan sağlama" konusu 76 bin 644 başvuruyla en fazla ihbar yapılan kategori oldu.

Bunu 62 bin 132 ile "yasa dışı bahis" izledi. İki konuda yapılan şikayetler, ihbarların yarısından fazlasını oluşturdu.

Merkeze ayrıca, 35 bin 480 müstehcenlik, 30 bin 329 "çocukların cinsel istismarı", 22 bin 952 "intihara yönlendirme", 20 bin 254 "fuhuş", 2 bin 663 "uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanılmasını kolaylaştırma", 2 bin 92 "sağlık için tehlikeli madde temini" ihbarı ulaştı.

İnternet Yardım Merkezi 8 başlıkta hizmet veriyor

İnternet Yardım Merkezi de "internetyardim.org.tr" internet sitesi ve "Alo 141" Güvenli İnternet Destek Hattı üzerinden vatandaşların internetin bilinçli, güvenli ve etkin kullanımı kapsamında yaşadıkları problemlere yönelik çözüm önerileri sunuyor.

Merkez, internetteki yasa dışı içerikler, internet ve mahremiyet, internette bilgi güvenliği ve alışveriş, sosyal ağ platformları, güvenli internet hizmeti, dijital oyunlar, siber zorbalık, internet ve sağlık olmak üzere 8 başlıkta internet kullanıcılarına hizmet veriyor.

İnternet kaynaklı olumsuzluklar karşısında kullanıcıları doğru adrese yönlendirmek ve yaşanan problemlerin çözümüne uzman desteğiyle katkı sağlamak amacıyla kurulan Merkez tarafından 2022'de yaklaşık 6 bin soruya ve Alo 141 Güvenli İnternet Destek Hattı'na gelen yaklaşık 87 bin 500 çağrıya cevap verildi.

Etiketler : Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı kumar ihbarı yasa dışı bahis SPOT ihbar
Dinlenme zamanı

Dinlenme zamanı
Ece Gürsel: Hayatımı modelliğe borçluyum

Ece Gürsel: Hayatımı modelliğe borçluyum
Büşra Pekin'in son hali... Artık tanıyamıyoruz

Büşra Pekin'in son hali... Artık tanıyamıyoruz
Victoria's Secret'tan teklif yok

Victoria's Secret'tan teklif yok
Galata güzeli Bengü

Galata güzeli Bengü
Yaşama şansı yüzde 2 dediler

Yaşama şansı yüzde 2 dediler
‘YARGI' EMMY'E ADAYI

‘YARGI' EMMY'E ADAYI
Türkçe ve Yunanca bir arada

Türkçe ve Yunanca bir arada
Fake hesabım yok

Fake hesabım yok

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX