Instagram'da değişiklik zamanı
Instagram, son derece geniş kapsamlı bir arayüz değişikliğine gidiyor.
Dünyanın en çok kullanılan sosyal medya platformu Instagram, son derece geniş kapsamlı bir arayüz değişikliğine gidiyor. Uygulamanın ana ekranına gelen yeni güncellemeyle birlikte pek çok butonun yeri değişti. Şu an için Instagram’ın Android Beta uygulamasına gelen güncellemede Keşfet ve Beğeni butonları alt kısımlarındaki yerlerinden üste DM butonunun yanına taşınmış oldu. Bu iki butonun yerini ise Reels ve Alışveriş butonları aldı.
- MSB: 2020 yılı içerisinde 1031 terörist etkisiz hale getirildi
- İçişleri Bakanlığı açıkladı: 'Yıldırım-15 Mutki-Sarpkaya' operasyonu başlatıldı
- 3 yıldır aranan FETÖ'cü emniyet müdürü Ankara'da yakalandı
- Şentop, Avrupa'ya açılan ilk ihracat yük trenini Bulgaristan'a yolcu etti
- Bebeğinde reflü olan annelere tavsiyeler
- Başkan Erdoğan: Sözlerimizi tek tek hayata geçireceğiz