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Instagram'a ekle-çıkar özelliği
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20 Kasım 2023 Pazartesi 07:16:00 - Güncelleme:20 Kasım 2023 Pazartesi 07:16:00

Instagram'a ekle-çıkar özelliği

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Instagram, My Week özelliği üzerinde çalışıyor.

Instagram, şimdilerde platforma "My Week" özelliğini getirmeyi planlıyor. "My Week" özelliği sayesinde kullanıcılar, hikâyelerini bir hafta boyunca paylaşabiliyor, istedikleri hikâyeyi kaldırabiliyor veya yenisini ekleyebiliyor. Bu ekle-çıkar özelliği yalnızca "My Week" özelliğinde kullanılabilecek. Beklenen yeni özellik ile hikâyelere yeni hikâyeler eklenebilecek. Bu hikâye akışı bozulmadan profilde 7 gün boyunca duracak ve kullanıcılar istedikleri zaman bu hikâyelere erişebilecek.
Etiketler : instagram hikaye özellik
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