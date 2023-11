Instagram'a ekle-çıkar özelliği

Haberler

Instagram, My Week özelliği üzerinde çalışıyor.

Instagram, şimdilerde platforma "My Week" özelliğini getirmeyi planlıyor. "My Week" özelliği sayesinde kullanıcılar, hikâyelerini bir hafta boyunca paylaşabiliyor, istedikleri hikâyeyi kaldırabiliyor veya yenisini ekleyebiliyor. Bu ekle-çıkar özelliği yalnızca "My Week" özelliğinde kullanılabilecek. Beklenen yeni özellik ile hikâyelere yeni hikâyeler eklenebilecek. Bu hikâye akışı bozulmadan profilde 7 gün boyunca duracak ve kullanıcılar istedikleri zaman bu hikâyelere erişebilecek.