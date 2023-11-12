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12 Kasım 2023 Pazar 00:06:00 - Güncelleme:12 Kasım 2023 Pazar 00:06:00

İnsan Hakları İçin İsrailli Doktorlar: “Şifa Hastanesi'nde 2 prematüre bebek hayatını kaybetti, diğer prematüre bebeklerin hayatı büyük tehlikede"

Kaynak: IHA

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Tel-Aviv merkezli sağlık çalışanları örgütü İnsan Hakları İçin İsrailli Doktorlar tarafından yapılan açıklamada, “Şifa Hastanesi'nde 2 prematüre bebek hayatını kaybetti ve diğer 37 prematüre bebeğin hayatı büyük tehlikede” ifadeleri kullanıldı.

İsrail'İn Gazze Şeridi'ne yönelik 7 Ekim'de başlattığı saldırılar yoğun bir şekilde devam ediyor. Bölgede saldırılar nedeniyle can kaybı her geçen saat artarken, hastanelerde yakıtın tükenmesi yoğun bakım hastaları ve prematüre bebekler başta olmak üzere tedavi gören çok sayıda Filistinli'nin yaşamını tehdit ediyor. Tel-Aviv merkezli sağlık çalışanları örgütü İnsan Hakları İçin İsrailli Doktorlar tarafından bugün yapılan açıklamada, "Elektrik kesintisi nedeniyle yenidoğan yoğun bakım ünitesinin çalışmayı durdurduğunu söyleyebiliriz. Şifa Hastanesi'nde 2 prematüre bebek hayatını kaybetti. Diğer 37 prematüre bebeğin ise hayatı büyük tehlikede" ifadeleri kullanıldı.

Filistin Sağlık Bakanı Yardımcısı Dr. Youssef Abu Alreesh bugün, "Tüm dünyayı, tüm jeneratörlerin kapalı, tüm güç kaynaklarının devre dışı olduğu konusunda uyardığımız bir an. Kuvözde 39 yeni doğan bebeğimiz, o bebekler ölümle mücadele ediyor" açıklamasını yapmıştı.

Etiketler : prematüre bebek kaybı Şifa Hastanesi sağlık sorunu
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