  • BIST
    1313.02
  • Dolar
    7,5624
  • Euro
    8,9653
  • Altın
    452,5890
İstanbul
9 / 12
VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
İkna edilen terörist Hakkari'de güvenlik güçlerine teslim oldu
Başkan Erdoğan: İnşallah hep birlikte 'Türkiye'yi 2023 hedeflerine ulaştıracağız
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Özhaseki'nin Kovid-19 testi pozitif çıktı
Bakan Koca, koronavirüs ile ilgili son verileri paylaştı
MEB uzaktan eğitim sürecine ilişkin illere yazı gönderdi
Bugün burçları neler bekliyor? 20 Kasım 2020 Cuma günlük burç yorumları
RTÜK'ten sosyal medya açıklaması: Üyelerin paylaşımları sadece kendilerini bağlar
Akar: Türkiye, Libya halkının ve Milli Mutabakat Hükümeti'nin yanında yer almakta kararlıdır
AYM Başkanı Arslan karantinaya girdi
"PKK'nın defteri önümüzdeki yıl kapatılacak"
Putin koronavirüse mi yakalandı?
Başkan Erdoğan usta yazar Ahmet Kekeç'i unutmadı
Türkiye'den yapay zeka destekli sürü İHA hamlesi
PKK çöküyor! Teröristlerin telsiz konuşmaları ortaya çıktı
Merkez Bankası faizi 4,75 puan artırdı
Yarına dikkat! Kısıtlamalar başlıyor...
Şırnak'ta şehit düşen askerlerin cenazeleri memleketlerine uğurlandı
Bakan Koca uyardı: Maskenizi sigara için çıkarmayın
DSÖ, Afrika'da nüfusun en az yüzde 20'sine Kovid-19 aşısı yapmayı hedefliyor
Washington Post: G-20 liderleri Suud rejiminin katliam ve işkencelerini görmezden geliyor
UNESCO'dan 18 Kasım için yeni karar!
BM'den Gazze'de sağlık krizi ve ekonomik kriz uyarısı
MSB: Araç kazasında 2 askerimiz şehit oldu
Pelosi ABD Temsilciler Meclisi Başkanlığına yeniden aday gösterildi
19 Kasım 2020 Perşembe 20:06:00 - Güncelleme:19 Kasım 2020 Perşembe 20:07:00

Başkan Erdoğan: İnşallah hep birlikte 'Türkiye'yi 2023 hedeflerine ulaştıracağız

Kaynak: AA

ABONE OL

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) heyetini kabulü sırasında; "Türkiye'yi yeni bir yükseliş trendine sokacağız. Bunu da ülkemizdeki her kesimle en başta da iş dünyamızla yakın diyalog, iş birliği ve uyum içinde gerçekleştireceğiz." dedi.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Üsküdar'daki Vahdettin Köşkü'nde, Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) heyetini kabulü sırasında yaptığı konuşmada, Türkiye'nin bölgesel ve küresel krizler arasında kendine yeni bir gelecek inşa etme mücadelesi verdiği bir dönemden geçtiğini söyledi.

Bölgedeki güç mücadelelerinde siyasi, diplomatik, ekonomik ve askeri gücü en etkin şekilde kullanarak iyi bir yere gelindiğine inandığını belirten Erdoğan, "Koronavirüs salgınının, Avrupa başta olmak üzere, dünyanın tamamıyla birlikte bizi zorladığını görmeli ve bilmeliyiz." diye konuştu.

Son kabine toplantısının ardından birtakım yeni tedbirleri kamuoyuyla paylaşmak durumunda kaldıklarını aktaran Erdoğan, şunları kaydetti:

"Her şeye rağmen salgın sürecini gelişmiş ülkelerin dahi önünde bir şeklide yönettiğimiz açıktır. Milletimizin sağlığı ile ekonomimizin ihtiyaçları arasındaki en ideal dengeyi bularak yolumuza devam etmeye çalışıyoruz. Bu süreçte yaşadığımız bir diğer önemli değişim de ekonomi yönetimimizde oldu. Üretim, ihracat, büyüme ve istihdam odaklı bir anlayışla ekonomimizi güçlendirmeyi hedefliyoruz. Hem salgının yol açtığı sıkıntılar hem attığımız siyasi ve askeri adımların sebep olduğu rahatsızlıklar bizi çok daha dikkatli ve aynı zamanda kararlı politikalar izlemeye yöneltiyor. Küresel, siyasi ve ekonomik güç dengelerinde ancak 100 yılda bir görülebilecek bir değişimin yaşandığını artık herkes kabul ediyor. Türkiye, yeni küresel, siyasi ve ekonomik düzende gücünü ve etki alanını genişletmek için her türlü fırsata, imkana ve altyapıya sahiptir. Geçtiğimiz 18 yılda ülkemizi demokrasi ve kalkınma temelli politikalarla geliştirmiştik. Şimdi önümüze çıkan fırsatları değerlendirmek için yine aynı yolu kullanacağız. Demokrasimizi, hak ve özgürlükleri, hukuku güçlendirerek yatırımları canlandıracak, ekonomimizi büyütecek, istihdamı artıracağız."

- "İnşallah hep birlikte Türkiye'yi 2023 hedeflerine ulaştıracağız"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, yerli ve uluslararası yatırımcıların önlerindeki engelleri kaldırdıklarını ifade ederek, "Beklentileri tespit ederek, eksikleri tamamlayarak, yanlışları düzelterek yeni dönemin ihtiyaçlarını karşılayacak, düzenlemeleri ve uygulamaları hayata geçirerek Türkiye'yi yeni bir yükseliş trendine sokacağız. Bunu da ülkemizdeki her kesimle en başta da iş dünyamızla yakın diyalog, iş birliği ve uyum içinde gerçekleştireceğiz." diye konuştu.

Yeni ekonomi yönetiminin koordinasyonunda tüm süreçleri hızlı ve etkin bir şekilde yürüteceklerine işaret eden Erdoğan, konuşmasını şöyle tamamladı:

"En büyük desteği de her zaman olduğu gibi bu yeni dönemde siz ihracatçılarımızdan bekliyoruz. Geçtiğimiz günlerde Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğimizde yeni döneme ilişkin görüşlerimizi iş dünyamızla paylaşmıştık. Bugün sizlerle enine, boyuna yine bunu konuşacağız. Yarın MÜSİAD üyeleriyle benzer bir hasbihal yapacağız. İnşallah hep birlikte Türkiye'yi 2023 hedeflerine ulaştıracağız. Ziyaretinizin böylesine hayırlı bir dönemde gerçekleşmesinden gerçekten memnuniyet duyuyorum. Türkiye'nin gelişmesine, kalkınmasına, büyümesine yaptığınız katkılar için ihracatçılarımızın her birine şükranlarımı sunuyorum."

Uzerli'nin Amerika hayali suya düştü

Uzerli'nin Amerika hayali suya düştü
Ünlü DJ Burak Yeter: En iyi 100 DJ arasındayım

Ünlü DJ Burak Yeter: En iyi 100 DJ arasındayım
Merve Özbey'den samimi itiraf

Merve Özbey'den samimi itiraf
Ünlü şarkıcı Bengü korkudan eve kapandı

Ünlü şarkıcı Bengü korkudan eve kapandı
Sadakatsiz'in Derya'sı Özge Özder'den maske takmayanlara sert çıkış: Sizin yerinize ben utanıyorum

Sadakatsiz'in Derya'sı Özge Özder'den maske takmayanlara sert çıkış: Sizin yerinize ben utanıyorum
Fikret Orman ve sevgilisi Tuğba Coşkun uyumlu tarzları ile dikkat çekti

Fikret Orman ve sevgilisi Tuğba Coşkun uyumlu tarzları ile dikkat çekti
Çağla'yı rahatsız eden benzetme

Çağla'yı rahatsız eden benzetme
Ünlü şarkıcı Aynur Aydın aradığı aşkı için konuştu: Beni benden çok sevsin!

Ünlü şarkıcı Aynur Aydın aradığı aşkı için konuştu: Beni benden çok sevsin!
Cem Yılmaz'ın oğlu Kemal'in şakacı halleri...

Cem Yılmaz'ın oğlu Kemal'in şakacı halleri...

EN ÇOK OKUNAN HABERLER