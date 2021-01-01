İngiltere'den yurda girişler geçici olarak tamamen kapatıldı

İngiltere'den yurda girişler geçici olarak tamamen kapatıldı

Bakan Fahrettin Koca: "İngiltere kaynaklı mutasyon sebebiyle yapılan incelemelerde bu ülkeden yurda giriş yapan 15 kişide mutasyonlu virüs tespit edilmiştir." dedi.



Koca: "İzolasyonları devam eden kişilerin temas çevreleri de karantinaya alınmış, yaygın temas taraması yapılmış ve kontrol altına alınmıştır." dedi.



Sağlık Bakanı Koca: "İngiltere'den yurda girişler geçici olarak, tamamen durdurulmuştur." ifadelerini kullandı.

