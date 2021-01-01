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İngiltere'den yurda girişler geçici olarak tamamen kapatıldı
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01 Ocak 2021 Cuma 20:20:00 - Güncelleme:01 Ocak 2021 Cuma 20:20:00

İngiltere'den yurda girişler geçici olarak tamamen kapatıldı

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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: "İngiltere kaynaklı mutasyon sebebiyle yapılan incelemelerde bu ülkeden yurda giriş yapan 15 kişide mutasyonlu virüs tespit edilmiştir. İngiltere'den yurda girişler geçici olarak tamamen kapatıldı." açıklaması yapıldı.

Bakan Fahrettin Koca: "İngiltere kaynaklı mutasyon sebebiyle yapılan incelemelerde bu ülkeden yurda giriş yapan 15 kişide mutasyonlu virüs tespit edilmiştir." dedi.

Koca: "İzolasyonları devam eden kişilerin temas çevreleri de karantinaya alınmış, yaygın temas taraması yapılmış ve kontrol altına alınmıştır." dedi.

Sağlık Bakanı Koca: "İngiltere'den yurda girişler geçici olarak, tamamen durdurulmuştur." ifadelerini kullandı.

Etiketler : bakan koca fahrettin ingiltere mutasyon
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