Mutasyona uğrayan virüsle ilgili yeni bulgu

İngiltere'de ortaya çıkan koronavirüs mutasyonu kanda daha fazla viral yüke neden oluyor

“B117” ya da “VUI - 202012/01” adlı varyant, İngiltere’de Kasım ayı kısıtlamaları esnasında Kent'teki vakalarının neden artmaya devam ettiğine ilişkin bir soruşturma sırasında keşfedildi.



NTV'de yer alan habere göre, Birmingham'daki PHE Halk Sağlığı Laboratuvarı'ndan Dr. Michael Kidd ve ekibi, semptomatik hastalardan alınan testlere dayanarak toplam 641 numuneyi analiz etti. Örneklerde diğer varyantların yanı sıra B117'yle enfekte olan insanların kanları da yer aldı. Kidd, B117 ile enfekte olan hastaların yaklaşık yüzde 35'inin kanlarında yüksek virüs seviyeleri bulunduğunu ifade etti.

"VİRÜSÜN VİRAL YÜKÜNÜN FAZLA OLMASI, ONUN DAHA BULAŞICI OLDUĞUNU GÖSTERİR"

Konuya ilişkin açıklama yapan Kidd, "Mutant virüsle enfekte olan hastaların daha yüksek viral yüklere sahip olduğu görülüyor. O, zaman virüsün insanların arasında, virüsün diğer türlerine göre daha hızlı yayılması bariz bir durumdur“ ifadelerini kullandı. Öte yandan Kidd, verilerin başlangıç niteliğinde olduğunı ve daha fazla bulgu toplanması gerektiği konusunda uyarıda bulundu.

Diğer taraftan, geçen hafta Londra Hijyen ve Tropikal Tıp okulundan bilim insanları tarafından yapılan bir modelleme çalışması, B117 mutasyonun önceki varyantlardan yaklaşık yüzde 56 oranında daha fazla bulaşıcı olduğunu gösterdi.

Kidd, "Bu varyantın tam olarak nasıl yüksek bir viral yüke ulaştığı başka bir büyük sor. Bir yapbozdaki parçalar gibi, başka kanıtlara ihtiyacımız var, ancak, çalışmamız B117’ninin daha kolay yayılmasının nedenleri ilişkin bir zemin hazırlıyor“ dedi.

VERİLER DAHA ŞİDDETLİ HASTALIĞA NEDEN OLDUĞUNU GÖSTERMİYOR

Öte yandan, çalışmalar B117’nin insanları daha fazla hasta etmediğini veya yeniden enfeksiyon veya ölüm olasılığını artırmadığını gösteriyor. Ancak sıkı kontroller olmaksızın daha yüksek bir bulaşıcılık oranı yine de daha fazla ölüme yol açabileceğini belirtiliyor. Virüsün yayılmasına dair duyulan endişe, Aralarında Türkiye’nin de bulunduğu düzinelerce ülkeNİN İngiltere’ye geçici seyahat yasakları uygulamasına neden oldu.

B117 varyantı şimdiye kadar ABD, Hindistan, İspanya, Şili, Kanada, İsveç, Fransa, Lübnan, Ürdün, Almanya, Danimarka, Hollanda, İsviçre, Avustralya, Belçika, Japonya, İrlanda, Singapur ve İskoçya'da tespit edildi.