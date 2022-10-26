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26 Ekim 2022 Çarşamba 16:36:00 - Güncelleme:26 Ekim 2022 Çarşamba 16:36:00

İngiltere Savunma Bakanı Wallace: Yeni modelini gördüğümüz TB2'ler modern savaşlarda bir oyun değiştirici oldu

Kaynak: AA

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İngiltere Savunma Bakanı Ben Wallace, Türk İHA'larının modern savaşlarda oyun değiştirici olduğunu söyledi.

İngiltere Savunma Bakanı Ben Wallace, İstanbul'da düzenlenen "SAHA EXPO Savunma, Havacılık ve Uzay Sanayi Fuarı" kapsamında SAHA İstanbul Yönetim Kurulu Başkanı ve Baykar Genel Müdürü Haluk Bayraktar ile Baykar standını ziyaret etti.

Akıncı ve Bayraktar TB2 hakkında bilgi alan Wallace, burada gazetecilere yaptığı açıklamada, Türk İHA'larına ilişkin, "Modern savaşı önemli ölçüde değiştirdiler." değerlendirmesini yaptı.

Birleşik Krallık ordusuna yönelik yatırımlar kapsamında keşif yaptıklarını anlatan Wallace, "Silahlı kuvvetlerimize Ukrayna'dan aldığımız derslerle yatırım yapıyoruz. Kesinlikle burada yeni modelini gördüğümüz TB2'ler modern savaşlarda bir oyun değiştirici oldu." ifadelerini kullandı.

İngiltere'nin Türk İHA'ları almayı düşünüp düşünmediğine yönelik sorulan soruya ise Wallace, "Alışveriş gezisinde değilim, keşif gezisindeyim. Spekülasyonlar yapmayalım. Ordumuzu 23 milyar sterlin harcayarak gelecek 10 yılda modernize edeceğiz. Hava kuvvetlerimize de yatırım yapacağız. Neler olacağını göreceğiz." şeklinde yanıt verdi.

Wallace, Türk mevkidaşı Hulusi Akar'la iyi bir arkadaş olarak sık sık görüştüğünü dile getirerek iki ülke ordularının ihtiyaçlarına yönelik spekülasyonlar yapmayı doğru bulmadığını kaydetti.

Eurofighter savaş uçaklarının Türkiye'ye satışına ilişkin soruyu da yanıtlayan Wallace, "Dünyanın en iyi savaş uçakları. Arkasında güçlü bir iş birliği var. Güzel bir yanı da kendi savunma sanayinizin istediğiniz özelliğini ekleyebilmeniz. Kapalı sistem, çok yüksek paralar verip başka bir ülkenin sistemlerini kullandığınız savaş uçaklarından değil." dedi.

Wallace, Türk füzelerinin de Eurofighter jetlerine yerleştirilebildiğini aktardı. Türkiye'nin Rusya'dan S400 alması üzerine ABD'nin aldığı yaptırım kararlarına değinen Wallace, "ABD-Türkiye ilişkileri konusunda bir yorum yapmayacağım." diye konuştu.

Etiketler : ingiltere savunma bakanı ben wallace saha expo haluk bayraktar bayraktar tb2 akıncı
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