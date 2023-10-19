İngiltere Dışişleri Bakanı Cleverly, Türkiye'ye gelecek
Birleşik Krallık Dışişleri, İngiliz Milletler Topluluğu ve Kalkınma Bakanı James Cleverly, 20-21 Ekim 2023 tarihlerinde Tükiye'ye bir ziyaret gerçekleştirecek.
Birleşik Krallık Dışişleri, İngiliz Milletler Topluluğu ve Kalkınma Bakanı James Cleverly, 20-21 Ekim 2023 tarihlerinde Tükiye'ye bir ziyaret gerçekleştirecek.
Dışişleri Bakanlığından konuya ilişkin yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
Birleşik Krallık Dışişleri, İngiliz Milletler Topluluğu ve Kalkınma Bakanı James Cleverly, 20-21 Ekim 2023 tarihlerinde ülkemize bir ziyaret gerçekleştirecektir.
Ziyaret çerçevesinde, İsrail-Filistin bağlamında yaşanan son gelişmeler hakkında görüş alışverişinde bulunulması öngörülmektedir.
Birleşik Krallık Dışişleri, İngiliz Milletler Topluluğu ve Kalkınma Bakanı James Cleverly'nin Ülkemizi Ziyareti Hk. https://t.co/46JxC8eUDD pic.twitter.com/ZLcvK8BJMS— T.C. Dışişleri Bakanlığı (@TC_Disisleri) October 19, 2023
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