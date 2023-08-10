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İngiltere Başkan Erdoğan'ın önerisini G7 gündemine taşıyacak
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10 Ağustos 2023 Perşembe 20:26:00 - Güncelleme:10 Ağustos 2023 Perşembe 20:26:00

İngiltere Başkan Erdoğan'ın önerisini G7 gündemine taşıyacak

Kaynak: AA

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İngiltere, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın G-20 bünyesinde göç ve yerinden edilmiş kişilere ilişkin bir çalışma yapılması önerisini de destekleyip, bu konuyu G7 platformunda da gündeme getirecek.

Türkiye ile İngiltere arasında göç alanında işbirliği konusunda yetkililerden alınan bilgiye göre, Türkiye, göçmen kaçakçılığı ve düzensiz göçle mücadele için sadece İngiltere ile değil, birçok ülkeyle işbirliği yapıyor.

Bölgede devam eden siyasi istikrarsızlıklar, kötü yönetişim, silahlı çatışmalar ve ekonomik zorluklar nedeniyle ciddi bir göç baskısı altındaki Türkiye'nin insani dış politikasının önemli bir boyutunu düzensiz göçle mücadele oluşturuyor.

Düzensiz göçün önlenmesi, insanların göçmen kaçakçılarının elinde çıktıkları tehlikeli yolculuklarda hayatlarını kaybetmemeleri ve yasal göç yollarının güçlendirilmesi yıllardır Türkiye'nin öncelikli hedefi.

Türkiye, düzensiz göçle mücadele çalışmalarında tüm kurum ve kuruluşlarıyla yakın işbirliği içinde kararlılıkla yoğun çaba gösteriyor.

Bu konuyu bölgesel ve uluslararası alanda da sürekli gündeme getiren Türkiye, Birleşmiş Milletler başta olmak üzere, üyesi olduğu teşkilatlarda göç konusunda aktif ve işbirliği talep edilen bir ülke.

Türkiye, dost ve müttefik ülkelerle düzensiz göçü engellemek, başka ülkelerde yaşamak isteyen göçmenlere daha iyi fırsatlar sunmak amacıyla, yasal göçü teşvik etmek için mevcut işbirliklerini güçlendirmeye çalışıyor.

Bu kapsamda göçmen kaçakçılığı ve düzensiz göçle mücadele için birçok ülkeyle işbirliği yapan Türkiye, İngiltere ile de bu yönde son dönemde somut ve sonuçlara odaklı adımlar atıyor.

Son dönemde göçmen kaçakçıları, Türkiye-Sırbistan-Fransa-İngiltere üzerinden yeni bir güzergah oluşturdu. Tespitlere göre, gidenlerin çoğu terör örgütleriyle iltisaklı şahıslar ya da Türkiye'yi karalayıp iltica eden kişiler.

TÜRK VE İNGİLİZ KURUMLARI ARASINDA İŞBİRLİĞİ OLACAK

Bu konuda Türkiye ve İngiltere, kolluk kuvvetleri istihbarat paylaşımı dahil olmak üzere işbirliği yapıyor.

Birkaç kez resmi açıklamayla İngiltere'den Türkiye'ye üçüncü ülke vatandaşlarının kabul edilmesi gibi bir durumun olmadığı kesinlikle belirtilirken, İngiltere de Türkiye'nin bu konudaki tepkisini bildiği için özellikle hassasiyet gösteriyor.

İngiltere, Emniyet Genel Müdürlüğü bünyesinde kurulacak ve Türkiye'nin düzensiz göçle mücadelesine yardımcı olacak Mükemmeliyet Merkezine destek verecek.

Ayrıca İngiltere, Türkiye'nin göçmenlerin çaresizlikten katıldığı örgütlü suç ağlarına karşı aldığı tedbirlere ve düzensiz göçle mücadelede attığı diğer adımlara da katkıda bulunacak.

Etiketler : İngiltere Türkiye Göç Başkan Erdoğan İşbirliği G7
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