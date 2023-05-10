İngilizlerin gözü döndü! Seçim yaklaştıkça sistematik saldırıya geçtiler
14 Mayıs seçimlerine sayılı gün kalmışken dış basında art arda skandal ifadelerin olduğu ve algı operasyonunun yapıldığı haberler servis ediliyor. Bu algı operasyonun başında ise The Economist dergisi geliyor. 4 Mayıs'taki 'Erdoğan gitmeli' haberini yayımlamasının ardından dergi, resmi internet sitesi üzerinden tam 15 adet Başkan Erdoğan karşıtı paylaşımda bulundu.
Türkiye, tarihinin en önemli seçimlerine giderken tüm dünya da gözünü kritik bir tarih olan 14 Mayıs'a kilitledi.
SÖZDE TARAFSIZLAR
Tarafsızlık ilkesinin savunuculuğunu yaptıklarını söyleyen Batı medyası, tüm ilkelerini bir kenara bırakarak açık bir şekilde 7'li koalisyonun sözcülüğünü yapıyor.
Bunların en başında ise Economist geliyor. The Economist dergisi, geçtiğimiz günlerde yayınladığı, açık bir Erdoğan düşmanlığı hedefleyen skandal ifadelerle dolu kapağını Twitter'da da en başa sabitledi.
Kapak fotoğrafında da yine Başkan Erdoğan'ı hedef alan görseli kullandı.
En son olarak yaptığı paylaşımda "Recep Tayyip Erdoğan yenilgisinin küresel sonuçları olacaktır" başlıklı bir haber yayımlayan dergi, haberinde de yine Başkan Erdoğan'la ilgili skandal ifadelere yer verdi.
BAŞKAN ERDOĞAN'I HEDEF ALDILAR
Dün akşam yaptığı bir haberinde ise The Economist, yine skandal ifadelere yer vererek Başkan Erdoğan'ı hedef alan ifadeler kullandı.
15 TANE BAŞKAN ERDOĞAN KARŞITI PAYLAŞIM
4 Mayıs'taki 'Erdoğan gitmeli' haberini yayımlamasının ardından dergi, resmi internet sitesi üzerinden tam 15 adet Başkan Erdoğan karşıtı paylaşımda bulundu.
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