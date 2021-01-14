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İngiliz büyükelçi açıkladı: “Bakanımız Türk SİHA'larından bayağı etkilendi”
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14 Ocak 2021 Perşembe 16:02:00 - Güncelleme:14 Ocak 2021 Perşembe 16:02:00

İngiliz büyükelçi açıkladı: “Bakanımız Türk SİHA'larından bayağı etkilendi”

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Birleşik Krallık Ankara Büyükelçisi Chilcott, Türk SİHA'larına ilişkin dikkat çeken açıklamalarda bulundu. İngiltere Savunma Bakanı Wallace'ın Türk SİHA'ları hakkındaki açıklamalarını değerlendiren Chilcott, “Sayın bakanın açıklamaları, Türk SİHA'larından ne kadar etkilendiğinin göstergesi. Gördüklerinden bayağı etkilenmiş.” açıklamasında bulundu.

Birleşik Krallık Ankara Büyükelçisi Dominick Chilcott, İngiltere Savunma Bakanı Ben Wallace’ın Bayraktar TB2 SİHA’larıyla ilgili sözlerini, “Gördüklerinden bayağı etkilenmiş.” şeklinde yorumladı.

CNN Türk’ün sorularını yanıtlayan Chilcott, olası bir Türkiye-İngiltere iş birliği olup olmayacağına ve bu konuda gerçekleşmiş bir üst düzey görüşme yaşanıp yaşanmadığına ilişkin olarak şunları söyledi:

“Şu anda iş birliğini söylemek için erken. Bekleyip görelim. Üst düzey görüşme oldu, ama bu, şu anda ‘ne olduğunu anlama aşamasında’ yapılmış bir görüşme diyebiliriz.”

İngiltere Savunma Bakanı Wallace’ın sözlerini hatırlatan Chilcott, “Sayın bakanın açıklamaları, Türk SİHA’larından ne kadar etkilendiğinin göstergesidir. Anlaşılan, Bakan Wallace gördüklerinden bayağı etkilenmiş.” diye konuştu.

TÜRK SİHA'LARI SAHADA ÜSTÜNLÜK SAĞLADI

İngiltere Savunma Bakanı Ben Wallace, İngiliz düşünce kuruluşu Kraliyet Silahlı Kuvvetler Enstitüsünde (RUSI) yaptığı çevirim içi konuşmada, savunma bütçesinin artırılması kararının ardından kaynakların hangi alanlarda kullanılacağına dair açıklamalarda bulunmuştu.

Wallace, Türkiye'nin İnsansız Hava Araçları (İHA), SİHA Bayraktar TB2 ve hava savunma sistemlerini Suriye, Libya ve diğer yerlerde kullanmasının sahada üstünlük sağladığını vurgulayarak Türkiye'nin yeni nesil SİHA’larını örnek gösteren Ben Wallace, “Düşmana gerçek bir tehditler ve oyun değiştirici özellikleri var.” demişti.

Etiketler : ingiliz büyükelçi bayraktar siha birleşik krallık
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