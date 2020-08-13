İngilizlerden Macron'a sert eleştiri: Jet-ski üzerinden dünya sorunlarını çözmeye çalışıyor

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13 Ağustos 2020 Perşembe 12:24:00 - Güncelleme:13 Ağustos 2020 Perşembe 12:31:00

İngiltere'nin en prestijli gazetesinden Macron'u kızdıracak eleştiri: Jet-ski üzerinden dünya sorunlarını çözmeye çalışıyor

Kaynak: İHA

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Fransa Cumhurbaşkanı Macron'un önce Beyrut patlamasından sonra Lübnan'a gitmesi ve daha sonra Doğu Akdeniz ile ilgili açıklamaları, İngiliz basınında eleştirildi. İngiliz medyasında yer alan haberde Macron için, “Jet-ski üzerinden dünya sorunlarını çözmeye çalışıyor. Akdeniz'deki yaz tatilini 'genç bir lider' imajını canlandırmak için kullanıyor" denildi.

Macron kendi ülkesinde 18 ay süren protestoların ardından koronavirüsle (Covid-19) mücadelesini bırakıp, Akdeniz ile ilgili atılımlar yapması tepki çekti.

Toulon yakınlarındaki cumhurbaşkanlığı sahil konutu Fort de Bregançon'da tatil yaparken görüntülenen Macron’a, “Jet-ski üzerinden dünya sorunlarını çözmeye çalışıyor” eleştirisi yapıldı. Macron, Akdeniz'deki ülkelerin iç işlerine karışmakla suçlanıyor. İngiliz medyasından The Times’ın haberinde, “Macron, ülkesinde 18 ay süren protestolar ve ardından yaşanan salgın hastalıktan sonra Akdeniz'deki yaz tatilini 'genç bir lider' imajını canlandırmak için kullanıyor” ifadelerine yer verildi.

TUTUMUNUN ARDINDA SÖMÜRGE ZİHNİYETİ YATIYOR

Macron’un Beyrut’ta meydana gelen patlamadan sonra kente yaptığı ziyarette, rejim değişikliğinden bahsetmesine yoğun tepki geldi. Lübnan’ın Macron tarafından Fransız sömürgesiymiş gibi görülmesine sosyal medya kullanıcıları ve aktivistler, “Bu tutumun arkasında sömürge zihniyeti yatıyor” yorumunu yaptı. Filistinli tarihçi Beşir Nafi, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, “Macron utanmadan Lübnan’ın siyasi hayatı için yeni bir döneme girmekten bahsediyor” dedi.

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