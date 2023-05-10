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10 Mayıs 2023 Çarşamba 07:56:00 - Güncelleme:10 Mayıs 2023 Çarşamba 07:56:00

İnci kefalinin göçü başladı

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Van Gölü'nde yaşayan binlerce inci kefali, su sıcaklığının yeterli seviyeye yükselmesiyle üremek için akışın tersine yüzerek tatlı sulara göç etmeye başladı.

Van Gölü'nde yaşayan binlerce inci kefali, su sıcaklığının yeterli seviyeye yükselmesiyle üremek için akışın tersine yüzerek tatlı sulara göç etmeye başladı. Gölün tuzlu ve sodalı suyundan derelerdeki tatlı sulara ulaşmak için suyun akışının tersine yüzen, karşısına çıkan engelleri zıplayarak geçmeye çalışan balıklar, her yıl bu mevsimde görsel şölen sunuyor.

Etiketler : İnci kefalinin göçü başladı Van Gölü inci kefal
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