“İnananların kardeşliğini pekiştiren ve gençliğin heyecanını imgelendiren bir gelişme”

Danıştay 10.Dairesi, Ayasofya’nın camiden müzeye dönüştürülmesi dair 24 Kasım 1934 tarihli Bakanlar Kurulu kararını iptal etti. Ve hemen sonrasında Ayasofya cami olarak Diyanet İşleri Başkanlığı’na devredilmesi kararı ise Resmi Gazete’nin mükerrer sayısında yayınlandı.

Ayasofya’nın yeniden cami olarak açılmasıyla ilgili olarak İslam İşbirliği Gençlik Forumu (ICYF) Başkanı Taha Ayhan bir açıklamada bulundu. Müslüman aleminin tarih, kimlik, ruh ve fikir dünyasında eşsiz bir yeri olan Ayasofya’nın asli vasfı olan camii niteliğine iade edilmiş olmasının tarihin esas mecraına dönüyor olmasının bariz bir örneği olduğunu söyleyen Ayhan, kararla ilgili şunları söyledi:

“İnanca yönelik baskının tüm dünyada arttığı, değerlere sistematik bir saldırının her geçen gün yükseldiği bir ortamda inanç ve fikir hürriyetinin bir nişanesi ve tarihi emanetin teslimi anlamına gelen kararın bağımsız yargı mercilerince verilmesi, islamafobi ve nefret söylemine hukuki ve meşru bir yanıt olduğu gibi, inananların kardeşliğini pekiştiren ve gençliğin heyecanını ivmelendiren bir gelişmedir. Kararda emeği geçen herkese teşekkürlerimizi sunarız. Bilhassa fikir ve vicdan özgürlüğünün önünü cesur bir kararla açan Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan’a tüm İslam dünyası gençleri adına şükranlarımızı arz ederiz. İbadethanelerin özgür olduğu, din ve fikir hürriyetinin temin edildiği değerlere yapılan saldırıların son bulduğu bir gelecek için el birliği ile çalışmaya devam edeceğiz.”