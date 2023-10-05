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İmzalar atıldı: Türkiye-KKTC arasında eğitim alanında işbirliği yapılacak
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05 Ekim 2023 Perşembe 18:08:00 - Güncelleme:05 Ekim 2023 Perşembe 18:08:00

İmzalar atıldı: Türkiye-KKTC arasında eğitim alanında işbirliği yapılacak

Kaynak: AA

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Türkiye ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) arasında eğitim alanında işbirliği protokolü imzalandı.

Türkiye ile KKTC arasında eğitim alanında işbirliği protokolü imzalandı.

Bazı temaslar için KKTC'nin başkenti Lefkoşa'da bulunan Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, KKTC Milli Eğitim Bakanı Nazım Çavuşoğlu'nu ziyaret etti.

Tekin ve Çavuşoğlu, ziyarette iki ülke arasında eğitim alanında ilişkileri güçlendirmek ve tecrübe aktarımını içeren işbirliği protokolünü imzaladı.

Burada gazetecilere açıklamalarda bulunan Bakan Tekin, hem mirasa sahip çıkacak hem de dünya koşullarında rekabet edecek nesiller yetiştirmenin önemine işaret ederek, motivasyonlarının Kıbrıs ile Anadolu arasındaki derin bağın gelecek kuşaklara da aktarılması olduğunu söyledi.

Tekin, KKTC ile Türkiye arasında var olan ilişkileri daha da öteye taşımak için protokolün imzalandığına dikkati çekerek, "Bu coğrafyayı emanet eden ataların mirasına sahip çıkmak ve sonraki kuşakların da aynı fedakarlıkla sahip çıkmalarını temin etmek, öğretmen ve idarecilerce sağlanabilir." dedi.

Bakan Çavuşoğlu ise Kıbrıs Türk halkının geleneklerini her daim ayakta tutarak Anadolu'dan kopmadığını anlatarak, "Biz kendimizi daima büyük Türk milletinin bir parçası olarak görüyoruz." ifadesini kullandı.

Türkiye Cumhuriyeti Milli Eğitim Bakanlığı ile her zaman yakın ilişkiler içinde olduklarını aktaran Çavuşoğlu, Türkiye'nin teknoloji, hizmet içi eğitim ve altyapı gibi pek çok alanda KKTC'ye destek olduğunu dile getirdi.

Çavuşoğlu, yüksek öğrenimde yaşanan tıkanıklıkların giderilmesinde Türkiye'nin verdiği desteğe teşekkür etti.

Ziyarette Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'e Türkiye'nin Lefkoşa Büyükelçisi Metin Feyzioğlu ve Bakanlık heyeti eşlik etti.

Etiketler : eğitim işbirliği TÜRKİYE KKTC
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